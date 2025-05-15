 

Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列

中国结大童运动鞋

¥499¥69928% 折让

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。鞋面舒适贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。


  • 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
  • 款式： HV6003-131

Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列

¥499¥69928% 折让

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。鞋面舒适贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。

舒适耐穿

鞋面融入翻毛皮，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，助你在运动中帮助双足保持干爽。

稳固舒适

包边鞋底结构结合柔韧泡绵，缔造舒适感受和出色支撑效果。

出色抓地，灵活驾驭

华夫格外底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力。

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 泡绵中底
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
  • 款式： HV6003-131

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。