穿上 Nike C1TY Premium CORDURA® 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的不同挑战。 CORDURA® 鞋面透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。 配色的灵感源自都市生活，赋予街头潮鞋新定义。

鞋面融入织物和翻毛皮，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，缔造透气耐穿的贴合感受。 另加持耐穿 CORDURA® 材料，助你从容应对挑战。

