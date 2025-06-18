 

Nike Calm

女子凉鞋

¥419¥54923% 折让
泡沫粉/泡沫粉/泡沫粉
冰番石榴色/冰番石榴色/冰番石榴色

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm 女子凉鞋采用耐穿材料与贴合足形的柔软泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 可调式固定带，供你打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/泡沫粉
  • 款式： FZ3125-600

Nike Calm

¥419¥54923% 折让

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm 女子凉鞋采用耐穿材料与贴合足形的柔软泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 可调式固定带，供你打造理想贴合感。

其他细节

  • 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
  • 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
  • 采用泡绵设计，轻盈舒适
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/泡沫粉
  • 款式： FZ3125-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。