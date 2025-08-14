 
Nike Calm 男子凉鞋 - 黑/黑

Nike Calm

男子凉鞋

32% 折让

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm 男子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。后跟固定带既可调节又可拆卸，供你打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FD5131-001

其他细节

  • 一体式泡绵契合足形，营造顺滑脚感
  • 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
  • 侧面镂空设计，营造出众透气效果
  • 采用泡绵材质，易于清洁
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力

产品细节

  • 后跟可拆卸固定带
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。