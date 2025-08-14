Nike Calm Elevation
女子拖鞋
20% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm Elevation 女子拖鞋采用柔软泡绵和合成材质，结合简约设计，易于搭配；鞋底厚度适宜，带来一定增高效果。
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红
- 款式： HJ5601-600
其他细节
- 泡绵设计搭配加垫合成材质固定带，柔软舒适
- 外层采用泡绵材质，易于清洁
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
