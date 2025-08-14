 
Nike Calm Elevation 女子拖鞋 - 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红

Nike Calm Elevation

女子拖鞋

20% 折让
水洗珊瑚红/水洗珊瑚红
帆白/帆白/金属银

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm Elevation 女子拖鞋采用柔软泡绵和合成材质，结合简约设计，易于搭配；鞋底厚度适宜，带来一定增高效果。


  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红
  • 款式： HJ5601-600

Nike Calm Elevation

20% 折让

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm Elevation 女子拖鞋采用柔软泡绵和合成材质，结合简约设计，易于搭配；鞋底厚度适宜，带来一定增高效果。

其他细节

  • 泡绵设计搭配加垫合成材质固定带，柔软舒适
  • 外层采用泡绵材质，易于清洁
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红
  • 款式： HJ5601-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。