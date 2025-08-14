Nike Calm Sandal
女子亲肤蓬松面包凉鞋
20% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm 女子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。固定带舒适非凡，塑就出众外观；固定带采用可调节式设计，供你打造理想贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FJ6043-001
其他细节
- 柔软泡绵契合足形，营造顺滑脚感
- 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
- 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
- 采用泡绵材质，舒适耐穿
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
