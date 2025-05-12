 

Nike Calm SE

女子凉鞋

¥399¥59933% 折让
幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
黑/黑/金属银

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm SE 女子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 固定带舒适非凡，塑就精致外观；顶部固定带采用可调节设计，供你打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ9000-001

Nike Calm SE

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从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm SE 女子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 固定带舒适非凡，塑就精致外观；顶部固定带采用可调节设计，供你打造理想贴合感。

其他细节

  • 匠心泡绵契合足形，营造顺滑脚感
  • 顶部固定带搭配魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
  • 外层采用优质泡绵，易于清洁
  • 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： HJ9000-001

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