Nike Calm SE
女子凉鞋
¥399¥59933% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm SE 女子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 固定带舒适非凡，塑就精致外观；顶部固定带采用可调节设计，供你打造理想贴合感。
- 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： HJ9000-001
Nike Calm SE
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从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm SE 女子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 固定带舒适非凡，塑就精致外观；顶部固定带采用可调节设计，供你打造理想贴合感。
其他细节
- 匠心泡绵契合足形，营造顺滑脚感
- 顶部固定带搭配魔术贴粘扣设计，便于穿脱
- 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
- 外层采用优质泡绵，易于清洁
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： HJ9000-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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