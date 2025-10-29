Nike Calm SE
女子凉鞋
41% 折让
Nike Calm SE 女子凉鞋助你从容应对多种日常挑战，畅享静逸舒适体验。采用出众回弹的柔软泡绵和匠心设计，便于穿脱，彰显百搭风范。后跟固定带既可调节又可拆卸，供你打造专属贴合感。此鞋款覆有人造毛皮，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 貂棕/矿石灰
- 款式： FZ3118-200
Nike Calm SE
41% 折让
Nike Calm SE 女子凉鞋助你从容应对多种日常挑战，畅享静逸舒适体验。采用出众回弹的柔软泡绵和匠心设计，便于穿脱，彰显百搭风范。后跟固定带既可调节又可拆卸，供你打造专属贴合感。此鞋款覆有人造毛皮，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 后跟固定带采用魔术贴粘扣设计，便于轻松调节
- 泡绵中底，塑就柔软舒适、回弹出众的穿着体验
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 貂棕/矿石灰
- 款式： FZ3118-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。