Nike Challenger Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤专为畅玩打造，采用标准版型，质感轻盈，助你在运动时发挥上佳表现。


干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

安全收纳

插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。 后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，提供安全储物空间。

其他细节

  • 无衬里设计
  • 面料：轻盈梭织
  • 侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
  • 腰部：弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II0479-010

