Nike Challenger
Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤
26% 折让
Nike Challenger Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤专为畅玩打造，采用标准版型，质感轻盈，助你在运动时发挥上佳表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0479-010
Nike Challenger
26% 折让
Nike Challenger Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤专为畅玩打造，采用标准版型，质感轻盈，助你在运动时发挥上佳表现。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安全收纳
插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。 后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，提供安全储物空间。
其他细节
- 无衬里设计
- 面料：轻盈梭织
- 侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0479-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。