Nike Challenger
Dri-FIT 男子透气速干梭织跑步长裤
38% 折让
Nike Challenger Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤借鉴同名跑步短裤的出色设计，提升包覆效果，助力训练。该长裤轻盈舒适，搭配裤脚外侧拉链设计，易于穿脱。背面设有拉链口袋，可存放随行物品，令你无拘畅跑。
- 显示颜色： 烟灰/黑
- 款式： FQ4781-084
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
充足储物空间
两个侧边口袋，便于存放训练所需物品。背面拉链口袋设计，可收纳其他小物件。
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 反光设计元素
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
