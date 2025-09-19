 
Nike Challenger Dri-FIT 男子透气速干梭织跑步长裤 - 烟灰/黑

Nike Challenger

Dri-FIT 男子透气速干梭织跑步长裤

Nike Challenger Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤借鉴同名跑步短裤的出色设计，提升包覆效果，助力训练。该长裤轻盈舒适，搭配裤脚外侧拉链设计，易于穿脱。背面设有拉链口袋，可存放随行物品，令你无拘畅跑。


  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： FQ4781-084

Nike Challenger

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

充足储物空间

两个侧边口袋，便于存放训练所需物品。背面拉链口袋设计，可收纳其他小物件。

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 反光设计元素
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
