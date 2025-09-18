 
Nike Challenger Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 黑

Nike Challenger Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，性能出众，堪称训练佳选单品。轻盈梭织面料搭载导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助保持轻盈干爽。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV2139-010

畅享干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。内置衬裤，营造轻盈支撑效果。

舒适自在，随时开跑

该款短裤采用轻盈梭织面料，下方侧拼接搭配网眼布，透气出众。侧边开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。

安全收纳

侧边插手口袋，令卡片或钥匙等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，提供额外的储物空间。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 衬裤设计
  • 面料：轻盈梭织
  • 口袋：侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
  • 腰部：弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
