Nike Challenger
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
20% 折让
Nike Challenger Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，性能出众，堪称训练佳选单品。轻盈梭织面料搭载导湿速干的 Dri-FIT 技术，帮助保持轻盈干爽。
- 显示颜色： 烟灰
- 款式： HV2139-084
畅享干爽
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。内置衬裤，营造轻盈支撑效果。
舒适自在，随时开跑
该款短裤采用轻盈梭织面料，下方侧拼接搭配网眼布，透气出众。侧边开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。
安全收纳
侧边插手口袋，令卡片或钥匙等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，提供额外的储物空间。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 衬裤设计
- 面料：轻盈梭织
- 口袋：侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
