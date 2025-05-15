Nike Challenger
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）
¥249¥29916% 折让
Nike Challenger Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）为跑步、训练和瑜伽运动匠心打造，采用标准版型，轻盈干爽，助你在运动时发挥上佳表现。该短裤不仅适合跑步，还适于训练。舒适口袋设计，便于你从跑道前往健身房途中存储所需物品，轻松切换场合。
- 显示颜色： 空间蓝/大学灰
- 款式： HV4884-492
Nike Challenger
¥249¥29916% 折让
Nike Challenger Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）为跑步、训练和瑜伽运动匠心打造，采用标准版型，轻盈干爽，助你在运动时发挥上佳表现。该短裤不仅适合跑步，还适于训练。舒适口袋设计，便于你从跑道前往健身房途中存储所需物品，轻松切换场合。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适体验，助力比赛
该款短裤采用轻盈梭织面料，侧边下方搭配网眼布拼接，助你保持清爽。侧边裤脚开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。
安全收纳
插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳大部分手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 面料：轻盈梭织聚酯纤维
- 储物：侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
- 腰部：窄版弹性腰部搭配内置抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 空间蓝/大学灰
- 款式： HV4884-492
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。