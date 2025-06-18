 

Nike Challenger Flash

Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤

¥339¥44924% 折让

Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤专为跑步匠心打造，堪称训练佳选单品。导湿速干面料，助你心无旁骛，全力冲向终点线。反光细节，让你在畅跑之际尽显时尚醒目风范。


  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： IB3775-070

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Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤专为跑步匠心打造，堪称训练佳选单品。导湿速干面料，助你心无旁骛，全力冲向终点线。反光细节，让你在畅跑之际尽显时尚醒目风范。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋，便于存取物品
  • 梭织面料，轻盈顺滑
  • 裤脚外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： IB3775-070

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