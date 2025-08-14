Nike Challenger Flash
Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤
28% 折让
Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤专为跑步匠心打造，堪称训练佳选单品。导湿速干面料，助你心无旁骛，全力冲向终点线。反光细节，让你在畅跑之际尽显时尚醒目风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB3775-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，便于存取物品
- 梭织面料，轻盈顺滑
- 裤脚外侧拉链设计，不必脱鞋亦可轻松穿脱
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
