 
Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 黑/黑/黑

Nike Challenger Flash

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）

13% 折让
黑/黑/黑
暗烟灰/暗烟灰/暗烟灰

Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为跑步打造，是一款训练佳选单品。导湿速干梭织面料，顺滑轻盈，助力畅跑。内置衬裤，提供出色支撑力，助你从容应对挑战。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB4130-010

13% 折让

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

助力畅跑

梭织面料搭配网眼布侧拼接，塑就轻盈舒爽的穿着体验。

安全收纳

后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳大部分手机。侧边口袋，令训练基本物品触手可及。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 衬里：内置衬裤
  • 面料：轻盈梭织
  • 存储空间：侧边口袋和后身口袋
  • 腰部：弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。