Nike Challenger Flash
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）
13% 折让
Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为跑步打造，是一款训练佳选单品。导湿速干梭织面料，顺滑轻盈，助力畅跑。内置衬裤，提供出色支撑力，助你从容应对挑战。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB4130-010
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
助力畅跑
梭织面料搭配网眼布侧拼接，塑就轻盈舒爽的穿着体验。
安全收纳
后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳大部分手机。侧边口袋，令训练基本物品触手可及。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 衬里：内置衬裤
- 面料：轻盈梭织
- 存储空间：侧边口袋和后身口袋
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
