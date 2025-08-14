Nike Challenger Run Energy
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）
23% 折让
Nike Challenger Run Energy Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）专为跑步设计，助你轻松提速。采用轻盈面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术。背面魔术贴粘扣式口袋，可轻松收纳大部分手机。
- 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫
- 款式： HJ3567-515
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。网眼侧拼接设计，提升透气性。
随时畅跑
梭织面料，轻盈耐穿。侧边开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。
安全收纳
插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳大部分手机。
其他细节
- 专为跑步设计
- 无衬里设计
- 面料：轻盈梭织
- 储物：侧边插手口袋和后身魔术贴粘扣口袋
- 腰部：弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
