 
Nike Challenger Run Energy Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤） - 绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫

Nike Challenger Run Energy

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）

23% 折让
绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫
黑/黑/黑/微黄绿

Nike Challenger Run Energy Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）专为跑步设计，助你轻松提速。采用轻盈面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术。背面魔术贴粘扣式口袋，可轻松收纳大部分手机。


  • 显示颜色： 绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫/绣球花紫
  • 款式： HJ3567-515

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。网眼侧拼接设计，提升透气性。

随时畅跑

梭织面料，轻盈耐穿。侧边开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。

安全收纳

插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳大部分手机。

其他细节

  • 专为跑步设计
  • 无衬里设计
  • 面料：轻盈梭织
  • 储物：侧边插手口袋和后身魔术贴粘扣口袋
  • 腰部：弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。