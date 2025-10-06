Nike Challenger
Therma-FIT 男子冬季款加绒跑步长裤
18% 折让
Nike Challenger Therma-FIT 男子冬季款加绒跑步长裤集多重优势于一身。 采用柔软面料和保暖技术，有助御寒。 后身拉链口袋，可安全存放大部分型号的手机；侧边口袋，便于快速收纳其他基本物品。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： HV2674-010
匠心设计，舒适保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
舒适温暖
长裤内里加绒，柔软温暖。
产品细节
- 反光图案
- 反光耐克勾标志
- 侧边口袋设计
- 裤脚外侧拉链设计
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 手洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
