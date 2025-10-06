Nike Challenger Track Club
Dri-FIT 男子速干跑步长裤
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
欢迎加入 Nike Track Club。 我们的使命是为当代运动员和明日之星的跑步运动提供助力，以此致敬 Nike 跑步的悠久历史。 Nike Challenger Track Club Dri-FIT 男子速干跑步长裤质感轻盈，可导湿速干，助你轻松驾驭不同跑步距离，无惧挑战。 易于调节的裤管口设计，方便在热身或跑步后轻松穿脱。
- 显示颜色： 黑/深藏青/山峰白
- 款式： FB5504-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 柔软梭织面料，质感轻盈
- 拉链口袋，帮助安全存储物件
- 裤管口配有弹性抽绳和栓扣，方便调节
- Nike Track Club 硅胶贴片的设计灵感源自跑道形状
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
