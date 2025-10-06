 
Nike Challenger Track Club Dri-FIT 男子速干跑步长裤 - 黑/深藏青/山峰白

售罄：

此配色当前无货

欢迎加入 Nike Track Club。 我们的使命是为当代运动员和明日之星的跑步运动提供助力，以此致敬 Nike 跑步的悠久历史。 Nike Challenger Track Club Dri-FIT 男子速干跑步长裤质感轻盈，可导湿速干，助你轻松驾驭不同跑步距离，无惧挑战。 易于调节的裤管口设计，方便在热身或跑步后轻松穿脱。


  • 显示颜色： 黑/深藏青/山峰白
  • 款式： FB5504-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 柔软梭织面料，质感轻盈
  • 拉链口袋，帮助安全存储物件
  • 裤管口配有弹性抽绳和栓扣，方便调节
  • Nike Track Club 硅胶贴片的设计灵感源自跑道形状

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
