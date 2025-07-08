 
Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT DNA 24 幼童速干印花短裤 - 闪电蓝

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

Dri-FIT DNA 24 幼童速干印花短裤

11% 折让
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无论是在球场上磨练球技、在游乐场玩耍还是与朋友闲逛，Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT DNA 24 幼童速干印花短裤皆可轻松驾驭，彰显耐高篮球联赛风采。 顺滑聚酯纤维针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在运动之际保持干爽。 搭配 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 速干双面穿背心，打造风格统一的造型，助力成就出色表现。


  • 显示颜色： 闪电蓝
  • 款式： II6476-437

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

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无论是在球场上磨练球技、在游乐场玩耍还是与朋友闲逛，Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT DNA 24 幼童速干印花短裤皆可轻松驾驭，彰显耐高篮球联赛风采。 顺滑聚酯纤维针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在运动之际保持干爽。 搭配 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 速干双面穿背心，打造风格统一的造型，助力成就出色表现。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，为孩子缔造舒适贴合感
  • 侧边设有口袋，便于存放小物件

产品细节

  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 闪电蓝
  • 款式： II6476-437

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