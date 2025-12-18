Nike Clash 马年限定脱缰系列
新年款斜挎包
¥349
Nike Clash 马年限定脱缰系列新年款斜挎包百搭出众，让你型出自我范儿。既可手提又能斜挎，方便随取随用所需物品。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/砂岩灰粉/帆白
- 款式： IQ3424-667
产品细节
- 拉链开合设计
- 可拆卸肩带
- 尺寸：21 x 10 x 10 厘米
- 面料：合成革。
- 里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
