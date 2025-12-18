 
Nike Clash 马年限定脱缰系列新年款斜挎包 - 砂岩灰粉/砂岩灰粉/帆白

Nike Clash 马年限定脱缰系列

新年款斜挎包

¥349
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Clash 马年限定脱缰系列新年款斜挎包百搭出众，让你型出自我范儿。既可手提又能斜挎，方便随取随用所需物品。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/砂岩灰粉/帆白
  • 款式： IQ3424-667

Nike Clash 马年限定脱缰系列新年款斜挎包百搭出众，让你型出自我范儿。既可手提又能斜挎，方便随取随用所需物品。

产品细节

  • 拉链开合设计
  • 可拆卸肩带
  • 尺寸：21 x 10 x 10 厘米
  • 面料：合成革。
  • 里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/砂岩灰粉/帆白
  • 款式： IQ3424-667

