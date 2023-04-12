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      Nike Classic

      女子中强度支撑运动内衣

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      Nike Classic 女子中强度支撑运动内衣采用精美撞色设计，彰显个性化风采。透气 V 字形后背肩带设计，在动感单车和跑步等中强度训练期间带来出众运动自由度，肩带和胸部饰有 “NIKE” 图案，展现醒目个性风采。

      • 显示颜色： 麦黄/浅宝石蓝/游戏宝蓝/白色
      • 款式： AQ0143-790

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