 
Nike Classic 足球袜 - 黑/白色

Nike Classic

足球袜

¥99
黑/白色
白色/黑

Nike Classic 足球袜采用 Dri-FIT 面料，赋予足弓轻质支撑，令双足时刻畅享干爽，确保您携带舒适体验逐鹿绿荫赛场。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX4120-001

Nike Classic

¥99

强力排汗，舒适贴合

Nike Classic 足球袜采用 Dri-FIT 面料，赋予足弓轻质支撑，令双足时刻畅享干爽，确保您携带舒适体验逐鹿绿荫赛场。

其他细节

  • Dri-FIT 面料强力排汗，令双足时刻畅享干爽舒适
  • 后跟与脚趾部位加固处理，显著提升高磨损区域的耐久性
  • 左/右足区分设计从细微处提升舒适贴合感
  • 支撑足弓，缔造舒适贴合体验

其它信息

  • 面料：脚面主体： 锦纶／ 其他纤维， 脚面罗纹： 锦纶／ 氨纶， 脚面提花部位除外
  • 可机洗

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX4120-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。