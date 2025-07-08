Nike Classic
足球袜
¥99
Nike Classic 足球袜采用 Dri-FIT 面料，赋予足弓轻质支撑，令双足时刻畅享干爽，确保您携带舒适体验逐鹿绿荫赛场。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX4120-001
强力排汗，舒适贴合
其他细节
- Dri-FIT 面料强力排汗，令双足时刻畅享干爽舒适
- 后跟与脚趾部位加固处理，显著提升高磨损区域的耐久性
- 左/右足区分设计从细微处提升舒适贴合感
- 支撑足弓，缔造舒适贴合体验
其它信息
- 面料：脚面主体： 锦纶／ 其他纤维， 脚面罗纹： 锦纶／ 氨纶， 脚面提花部位除外
- 可机洗
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
