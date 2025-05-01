21 世纪初期，Nike 在 Foamposite 和 Flightposite 两款经典篮球鞋的基础上推出匠心鞋款 Clogposite，塑就场下穿着佳选。 Nike Clogposite 男子运动鞋焕新采用透气织物与模压鞋面及塑型中底，缔造未来风外观，延续前代实战球鞋夺目风采。 无论是回忆经典还是跃向未来，Clogposite 都能塑就出众篮球风范与为你带来舒适体验。

