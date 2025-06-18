Nike Club
大童（女孩）速干高尔夫半身裙
¥299¥34914% 折让
穿上 Nike Club 大童（女孩）速干高尔夫半身裙，舒适畅玩。从内置短裤到右侧口袋，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。轻盈面料富有弹性，塑就可驾驭不同场合的佳选短裙。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 拂晓深紫/白色
- 款式： DN1969-509
Nike Club
¥299¥34914% 折让
日常佳选
穿上 Nike Club 大童（女孩）速干高尔夫半身裙，舒适畅玩。从内置短裤到右侧口袋，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。轻盈面料富有弹性，塑就可驾驭不同场合的佳选短裙。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
利落贴合
内置短裤采用平缝结构，顺滑亲肤。正面匠心设计有效应对半身裙上缩，缔造利落外观。内置短裤右侧设有口袋，角度略微朝前，便于存取基本物品。
助力畅动
轻盈梭织外层，可随身体动作灵活伸展。正面褶裥设计提供充足的活动空间，当你弯腰或伸展时，褶裥飘逸动感。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
匠心设计
腰部自然贴合身体曲线，面料在运动时不会紧束或拉扯皮肤。
其他细节
- 内置短裤，带来出众包覆效果，让你无忧畅动
- 胯下矩形拼接，为你提供充裕的活动空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。短裤/腰头部分/腰部里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 拂晓深紫/白色
- 款式： DN1969-509
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。