Nike Club

¥309 ¥349 11% 折让

日常佳选

穿上 Nike Club 大童（女孩）速干高尔夫半身裙，舒适畅玩。从内置短裤到右侧口袋，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。轻盈面料富有弹性，塑就可驾驭不同场合的佳选短裙。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

利落贴合 内置短裤采用平缝结构，顺滑亲肤。正面匠心设计有效应对半身裙上缩，缔造利落外观。内置短裤右侧设有口袋，角度略微朝前，便于存取基本物品。 助力畅动 轻盈梭织外层，可随身体动作灵活伸展。正面褶裥设计提供充足的活动空间，当你弯腰或伸展时，褶裥飘逸动感。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 匠心设计 腰部自然贴合身体曲线，面料在运动时不会紧束或拉扯皮肤。

其他细节 内置短裤，带来出众包覆效果，让你无忧畅动

胯下矩形拼接，为你提供充裕的活动空间