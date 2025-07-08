 
Nike Club 大童（女孩）速干高尔夫半身裙 - 拂晓深紫/白色

Nike Club

大童（女孩）速干高尔夫半身裙

28% 折让

穿上 Nike Club 大童（女孩）速干高尔夫半身裙，舒适畅玩。从内置短裤到右侧口袋，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。轻盈面料富有弹性，塑就可驾驭不同场合的佳选短裙。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 拂晓深紫/白色
  • 款式： DN1969-509

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日常佳选

穿上 Nike Club 大童（女孩）速干高尔夫半身裙，舒适畅玩。从内置短裤到右侧口袋，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。轻盈面料富有弹性，塑就可驾驭不同场合的佳选短裙。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

利落贴合

内置短裤采用平缝结构，顺滑亲肤。正面匠心设计有效应对半身裙上缩，缔造利落外观。内置短裤右侧设有口袋，角度略微朝前，便于存取基本物品。

助力畅动

轻盈梭织外层，可随身体动作灵活伸展。正面褶裥设计提供充足的活动空间，当你弯腰或伸展时，褶裥飘逸动感。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

匠心设计

腰部自然贴合身体曲线，面料在运动时不会紧束或拉扯皮肤。

其他细节

  • 内置短裤，带来出众包覆效果，让你无忧畅动
  • 胯下矩形拼接，为你提供充裕的活动空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。短裤/腰头部分/腰部里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 拂晓深紫/白色
  • 款式： DN1969-509

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