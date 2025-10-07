Nike Club
幼童加绒套头连帽衫
36% 折让
Nike Club 幼童加绒套头连帽衫舒适非凡，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。采用柔软加绒针织面料，胸前饰有雪尼尔绒线 Futura 标志，结合轻微落肩设计，营造休闲舒适感受。可搭配 Nike Club 加绒长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 浅烟灰
- 款式： IO5968-077
Nike Club
36% 折让
Nike Club 幼童加绒套头连帽衫舒适非凡，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。采用柔软加绒针织面料，胸前饰有雪尼尔绒线 Futura 标志，结合轻微落肩设计，营造休闲舒适感受。可搭配 Nike Club 加绒长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
产品细节
- 57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅烟灰
- 款式： IO5968-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。