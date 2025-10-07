 
Nike Club 幼童加绒套头连帽衫 - 浅烟灰

Nike Club

幼童加绒套头连帽衫

浅烟灰
神秘火烈鸟红
调色桦树色

Nike Club 幼童加绒套头连帽衫舒适非凡，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。采用柔软加绒针织面料，胸前饰有雪尼尔绒线 Futura 标志，结合轻微落肩设计，营造休闲舒适感受。可搭配 Nike Club 加绒长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


Nike Club

Nike Club 幼童加绒套头连帽衫舒适非凡，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。采用柔软加绒针织面料，胸前饰有雪尼尔绒线 Futura 标志，结合轻微落肩设计，营造休闲舒适感受。可搭配 Nike Club 加绒长裤，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 57% 聚酯纤维/43% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅烟灰
  • 款式： IO5968-077

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

