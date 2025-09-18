 
Nike Club 情人节男子 Oversize 风梭织运动裤 - 中橄榄绿/大学灰/红杉绿/白色

Nike Club

情人节男子 Oversize 风梭织运动裤

18% 折让

Nike Club 男子 Oversize 风梭织运动裤轻盈舒适，采用超宽松版型，尽显运动风范。臀部和大腿部位采用宽松剪裁，结合弹性裤管口，塑就利落外观。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/大学灰/红杉绿/白色
  • 款式： HQ6115-222

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 侧边插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
