 
Nike Club 满分软顶运动帽 - 白色/浅深红

Nike Club

满分软顶运动帽

30% 折让
白色/浅深红
黑/浅深红

戴上人气款运动帽，追寻好运连连。Nike Club 软顶运动帽采用斜纹棉料，具有柔软水洗质感，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。匠心图案象征“答案全对”，激励你不论是在学习还是生活上，都应坚定目标，全力以赴。


  • 显示颜色： 白色/浅深红
  • 款式： HV4420-100

Nike Club

30% 折让

其他细节

  • Club 运动帽均采用软顶设计，日常百搭
  • 柔软斜纹棉料，塑就休闲舒适的日常佩戴体验
  • 背面固定带可通过金属滑扣调节

产品细节

  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。