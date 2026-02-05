 
Nike Club 男子全长拉链开襟加绒连帽衫 - 煤黑/煤黑

Nike Club

男子全长拉链开襟加绒连帽衫

16% 折让
煤黑/煤黑
大学红/大学红

Nike Club 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用经典设计，助你迎接日常挑战。优质针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，塑就舒适感受。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： IQ6422-060

Nike Club

16% 折让

Nike Club 男子全长拉链开襟加绒连帽衫采用经典设计，助你迎接日常挑战。优质针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，塑就舒适感受。

产品细节

  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 分离袋鼠式口袋设计
  • 罗纹下摆和袖口
  • 金属拉链
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： IQ6422-060

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。