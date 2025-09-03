Nike Club
男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫
24% 折让
Nike Club 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用匠心设计，缔造休闲舒适感受和经典外观。法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN3885-010
其他细节
双层风帽，提升包覆效果
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 分体袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
