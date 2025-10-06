Nike Club
男子冬季款仿羊羔绒长袖上衣
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子冬季款仿羊羔绒长袖上衣采用仿羊羔绒面料，质感柔软，在寒冷天气中缔造温暖的穿着感受。 立领设计，有助御寒。
- 显示颜色： 黑/白色/烟灰/白色
- 款式： FZ0898-010
其他细节
- 衣身采用休闲设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 侧边拉链口袋，便于安全存放手机和钥匙
产品细节
- 刺绣 Futura 标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
