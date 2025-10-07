Nike Club
男子冬季款摇粒绒套头连帽衫
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子冬季款摇粒绒套头连帽衫采用柔软摇粒绒面料，为经典 Club Fleece 连帽衫焕新融入应季风范，在冷天塑就温暖舒适感受。拉链袋鼠式口袋，便于随行安全存放手机和钥匙。
- 显示颜色： 冷杉绿/白色
- 款式： FZ0661-323
其他细节
- 摇粒绒面料，质感柔软轻盈
- 胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 拉链袋鼠式口袋
- 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
