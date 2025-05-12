Nike Club
男子加绒圆领上衣
¥299¥49940% 折让
Nike Club 男子加绒圆领上衣采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，缔造非凡舒适的穿着感受。 整版细条纹图案巧搭胸前刺绣标志，塑就出众外观。
- 显示颜色： 队红/安全橙
- 款式： HJ2158-677
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Nike Club 男子加绒圆领上衣采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，缔造非凡舒适的穿着感受。 整版细条纹图案巧搭胸前刺绣标志，塑就出众外观。
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 休闲剪裁，便于叠搭
产品细节
- 刺绣 "JUST DO IT" 字标
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 队红/安全橙
- 款式： HJ2158-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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