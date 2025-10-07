Nike Club
男子加绒长裤
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，为你带来非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/黑
- 款式： HJ2187-063
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 采用标准版型，结合向脚踝处略微收窄的锥形剪裁，塑就利落外观
- 后身口袋采用隐藏式按扣扣合设计，帮助安全存储小物件
产品细节
- 后身口袋饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）：100% 棉。 后片口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
