Nike Club
男子加绒长裤
¥439¥49912% 折让
Nike Club 男子加绒长裤采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造非凡舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑曜石色/大学金
- 款式： HJ2215-451
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Nike Club 男子加绒长裤采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，缔造非凡舒适的穿着感受。
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 标准版型，结合向裤脚处略微收窄的锥形剪裁，塑就利落外观
- 后身口袋采用隐藏式按扣扣合设计，帮助安全存储小物件
产品细节
- 弹性腰部搭配圆形编织抽绳
- 刺绣“JUST DO IT”图案
- 插手口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/大学金
- 款式： HJ2215-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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