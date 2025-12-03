Nike Club
男子加绒长裤
26% 折让
Nike Club 男子加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： FN3788-063
其他细节
- 标准版型，轻松休闲；锥形剪裁，简约利落
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 插手口袋结合背面按扣贴边口袋，可收纳大部分型号的手机
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
