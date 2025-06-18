 

Nike Club

男子复古加绒圆领上衣

¥499
黑曜石色/黑曜石色/大学金
浅卡其/浅卡其/帆白
调色暗灰/浅烟灰/黑

Nike Club 男子加绒圆领上衣简约休闲，彰显经典风范。 表面顺滑，内里柔软，塑就非凡舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/大学金
  • 款式： HJ2174-451

Nike Club

¥499

Nike Club 男子加绒圆领上衣简约休闲，彰显经典风范。 表面顺滑，内里柔软，塑就非凡舒适的穿着体验。

其他细节

  • 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
  • 休闲剪裁，便于叠搭

产品细节

  • 左袖口饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/大学金
  • 款式： HJ2174-451

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