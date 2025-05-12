Nike Club
男子套头加绒连帽衫
¥349¥54936% 折让
Nike Club 男子套头加绒连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时具备结构感，不易变形。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ2970-010
Nike Club
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Nike Club 男子套头加绒连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时具备结构感，不易变形。
其他细节
- 休闲版型，便于叠搭
- 双层风帽结构，有效提升结构感和包覆效果
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ2970-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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