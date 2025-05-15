 

Nike Club

男子套头加绒连帽衫

¥549

Nike Club 男子套头加绒连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时具备结构感，不易变形。


  • 显示颜色： 浅卡其
  • 款式： HQ2970-234

Nike Club

¥549

Nike Club 男子套头加绒连帽衫简约休闲，彰显经典风范。 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时具备结构感，不易变形。

其他细节

  • 休闲版型，便于叠搭
  • 双层风帽结构，有效提升结构感和包覆效果

产品细节

  • 袋鼠式口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其
  • 款式： HQ2970-234

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。