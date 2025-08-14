Nike Club
男子学院风法式毛圈短裤
25% 折让
Nike Club 男子学院风法式毛圈短裤沿袭 Nike Club 系列的舒适质感，缔造休闲风范。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/白色
- 款式： FQ4951-451
其他细节
- 法式毛圈面料 (内里非起绒毛圈设计)，兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 后身口袋便于收纳小件物品
产品细节
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配前开口圆形编织抽绳
- 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。 前片口袋（手背侧）：100% 棉。腰头部分：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
