 
Nike Club 男子宽松版型长裤 - 黑/黑

Nike Club

男子宽松版型长裤

41% 折让

Nike Club 男子长裤采用梭织面料，顺滑轻盈，为你的日常穿搭平添一抹运动风范。宽松版型结合可调节裤管口，助你畅享舒适感受，轻松应对日常活动。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FN3097-010

其他细节

  • 轻盈梭织面料，利落顺滑
  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，缔造休闲舒适的日常穿着体验
  • 裤管口搭配系带设计，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • 插手口袋和后身贴袋
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

