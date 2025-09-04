Nike Club
男子宽松版型长裤
18% 折让
Nike Club 男子长裤采用梭织面料，顺滑轻盈，为你的日常穿搭平添一抹运动风范。宽松版型结合可调节裤管口，助你畅享舒适感受，轻松应对日常活动。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： FN3097-298
其他细节
- 轻盈梭织面料，利落顺滑
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，缔造休闲舒适的日常穿着体验
- 裤管口搭配系带设计，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 插手口袋和后身贴袋
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 面料：100% 棉
- 可机洗
