Nike Club
男子工装长裤
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子工装长裤采用不易撕裂面料，缔造轻盈舒适的穿着体验，满足日常探险所需。大口袋设计，提供充裕储物空间；标准版型为臀部和大腿部位营造舒适穿着体验，适合日常休闲穿搭。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ5766-010
其他细节
- 轻盈不易撕裂的梭织面料，经久耐穿
- 直筒裤型搭配开放式裤脚，为臀部和腿部营造休闲穿着体验
- 裤腿两侧翻盖大口袋搭配魔术贴粘扣，可供安全收纳基本物品
产品细节
- 插手口袋
- 后身贴袋设计
- 纽扣搭配拉链门襟
- 后身右侧口袋饰有 NIKE 梭织标签
- 腰带环
- 97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
