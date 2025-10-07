 
Nike Club 男子工装长裤 - 黑/黑

Nike Club

男子工装长裤

Nike Club 男子工装长裤采用不易撕裂面料，缔造轻盈舒适的穿着体验，满足日常探险所需。大口袋设计，提供充裕储物空间；标准版型为臀部和大腿部位营造舒适穿着体验，适合日常休闲穿搭。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ5766-010

Nike Club

其他细节

  • 轻盈不易撕裂的梭织面料，经久耐穿
  • 直筒裤型搭配开放式裤脚，为臀部和腿部营造休闲穿着体验
  • 裤腿两侧翻盖大口袋搭配魔术贴粘扣，可供安全收纳基本物品

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身贴袋设计
  • 纽扣搭配拉链门襟
  • 后身右侧口袋饰有 NIKE 梭织标签
  • 腰带环
  • 97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
