 
Nike Club 男子拒水教练夹克 - 苔木棕色/白色

Nike Club

男子拒水教练夹克

25% 折让
苔木棕色/白色
黑/白色

Nike Club 男子拒水教练夹克采用绗缝梭织拒水面料与 Therma-FIT 技术，塑就经典的冷天佳选单品。结合质感顺滑的梭织里料，提升舒适感，并饰有 Nike Club 品牌标志。


  • 显示颜色： 苔木棕色/白色
  • 款式： HV1378-235

Nike Club

25% 折让

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 下摆搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度
  • 轻盈的合成材质填充物，助你在冷天保持温暖

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 正面按扣开襟设计
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维    
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。