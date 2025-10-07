Nike Club
男子梭织短裤
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子梭织短裤出自 Nike Club 系列，彰显经典风范。 休闲剪裁，为臀部和大腿部位营造舒适感受。 可搭配翻领T恤或T恤和你挚爱 Nike 运动鞋，打造经典造型，在阳光下畅享欢乐时光。
- 显示颜色： 卡其/卡其
- 款式： FZ5773-247
其他细节
- 梭织棉质帆布面料，经久耐穿
- 标准版型，缔造舒适的日常穿着体验
- 裤袢设计结合拉链门襟和纽扣，可供打造恰到好处的贴合感
产品细节
- 插手口袋
- 后身贴边口袋
- 裤袢设计
- 拉链门襟设计
- 后身右侧口袋饰有 Nike Futura 梭织标签
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
