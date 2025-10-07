 
Nike Club 男子梭织短裤 - 卡其/卡其

Nike Club

男子梭织短裤

Nike Club 男子梭织短裤出自 Nike Club 系列，彰显经典风范。 休闲剪裁，为臀部和大腿部位营造舒适感受。 可搭配翻领T恤或T恤和你挚爱 Nike 运动鞋，打造经典造型，在阳光下畅享欢乐时光。


  • 显示颜色： 卡其/卡其
  • 款式： FZ5773-247

Nike Club

其他细节

  • 梭织棉质帆布面料，经久耐穿
  • 标准版型，缔造舒适的日常穿着体验
  • 裤袢设计结合拉链门襟和纽扣，可供打造恰到好处的贴合感

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身贴边口袋
  • 裤袢设计
  • 拉链门襟设计
  • 后身右侧口袋饰有 Nike Futura 梭织标签
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。