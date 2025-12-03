Nike Club
男子梭织锥形剪裁长裤
34% 折让
Nike Club 男子梭织锥形剪裁长裤采用斜纹面料，休闲舒适，打造日常佳选。标准版型结合锥形剪裁，塑就利落外观，助你轻松驾驭不同场合。弹性腰部搭配纽扣拉链门襟和内置抽绳设计，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 红杉绿/红杉绿
- 款式： HJ1998-355
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 拉链门襟设计
- 插手口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
